歌手・田原俊彦が２０日、東京・豊洲ＰＩＴで、８２枚目のシングル「ナニコレ最高！！！」のリリース・パーティーを開催。開演前には囲み取材に応じ、１歳になった初孫について目を細め、語った。

娘のタレント・田原可南子は２０２４年に俳優・高良健吾と結婚し、２５年３月に第１子出産を発表した。孫について「うれしいです。僕もまだ２、３回しか会ってない」と明かしながら、「まあ元気にそろそろ歩くんじゃない？」と歩く姿を見たことがないという孫の成長を想像し、目を細めた。

自身は囲み取材でも、年齢を感じさせないような軽快さで足上げを披露したことから、報道陣に「（孫が）足上げるのもそろそろかもしれないですね？」と問われると、「何つまんないこと言ってんの？」とツッコミを入れ、会場は爆笑。「幸せそうで良かったです」と娘家族への思いをにじませた。

一方で、孫を抱くのは「怖い」とぽろり。「やっぱり自分の子供じゃないからね、かわいいんだけど」と話し、「自分がそういうの（子育て）も経験してから３０年以上たつんで、忘れちゃうからね」と苦笑いした。

また将来、孫から「トシちゃん」呼びされる可能性について問われると「呼ばしたくない」と照れ笑い。それでも「呼んでくれるんじゃないですか、そのうち」と祖父の顔をのぞかせていた。