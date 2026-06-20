歌手・田原俊彦が２０日、東京・豊洲ＰＩＴで、８２枚目のシングル「ナニコレ最高！！！」のリリース・パーティーを開催。開演前には囲み取材に応じ、あす２１日で、活動４７年を迎える中での本音も明かした。

囲みでも田原はエンジン全開で「カモーン！」と絶叫しながら頭よりも高く、軽快に足上げを何度も披露し、状態の良さを証明。「いつもはこれ（取材）が終わってからストレッチするんですよ。きょうはちゃんと２０分ぐらい筋伸ばしてきたんで、いつもより上がりが良かった」と笑った。

あす２１日が歌手デビュー日で、活動４７周年を迎える。田原は「キーも下げない。ちょっと下げたいけど、下げない！いや本当だよ」と本音を漏らしながら、パフォーマンスでのこだわりを告白。「２０代のころの歌ってめっちゃ高いからね！」と嘆きながら、「オリジナルのリズムっていうか変にアレンジしない方がお客さんは喜んでくれるんだよね」とファン第１で活動するプライドと矜持を示していた。

８２曲の内、「７０曲が振り付けがある」中、最もパフォーマンスがきつい曲を問われると「きついのは大概きつい」と苦笑い。その後「一番しんどいのはやっぱり『ジャングルＪｕｎｇｌｅ』かな」と即答だった。

それでもライブでは「ナニコレ最高！！！」など７曲を熱唱。デビューから変わらないパフォーマンス力で１２３５人の観客を全力で沸かせた。

活動のルーティンにもなっている恒例の全国ライブツアーも７月に控えることから「パーティーはこれからだ！」と若さ健在に宣言。「ここまで継続して続けることができて本当にうれしい限り。ファンの応援があってこそステージに立てるので、今年も全国１８カ所を全力で突っ走りたい」と決意を新たにした。