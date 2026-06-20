【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 vs 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）

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サッカー日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。メキシコのモンテレイで開催される一戦の予想スタメンを整理したい。

第1節のオランダ戦（6月15日）は2−2のドロー決着。このチュニジア戦で勝点3を奪えればグループステージ突破がほぼ確定するうえ、中5日と十分に回復が取れる日程だけに（オランダ戦の翌々日には完全オフも入れた）、前回大会のコスタリカ戦のように大きなターンオーバーはしないだろう。森保一監督は前日会見で、「（オランダ戦から）何人を変えるはまだ分からないですし、実際に今日の練習を見て最終的に決めたい」としたが、ベースはオランダ戦から変わらないはずだ。

対戦国のチュニジアは1−5で大敗した第1節のスウェーデン戦後にサブリ・ラムシ監督を電撃解任し、後任にエルヴェ・ルナール監督を招聘。森保監督も「今回はスウェーデン戦のチュニジアではないと思っている。ルナール監督が選手たちの良さを引き出してくるはずで、まったく別のチームと戦うということを覚悟しなければいけないと思っています」と警戒を強めた。

とはいえ、そもそも近年のチュニジアは堅守速攻を志向してきたチームであり、日本との戦力的な差を考えてもローブロック守備からのカウンター攻撃を狙ってくるはず。ルナール監督はサウジアラビアを率いた日本戦（2025年3月）でコンパクトな5−4−1を使ってスコアレスドローをもぎ取った実績もある。スウェーデン戦で使った5−3−2、時間が限られた中では最も使いやすいオーソドックスな4−4−2などシステムの可能性は様々あるが、いずれにしても日本は「引いて守る相手を崩す」状況になるはずだ。

前回大会は第1節のドイツ戦で勝利したものの、第2節のコスタリカ戦は、「引いた相手」を崩す手段を持てなかったうえ、ターンオーバーも裏目に出て0−1で敗戦。当時の苦い経験をよく知る長友佑都（FC東京）は“鬼門”の2戦目の重要性を強調しており、17日の練習前には選手ミーティングも意識面の共有・確認があったという。いわば森保ジャパンの“成長”が試される一戦だ。

システムは初戦と同じ3−4−2−1が濃厚。守備陣は、GKの鈴木彩艶（パルマ）と左CBの伊藤洋輝（バイエルン）は変えないだろう。引いて守る相手を崩すには、3バックの左右CBがパスを捌くだけでなくオーバーラップやキャリーで中盤・前線に数的優位を作れるかも重要。右CBにはより攻撃力のある板倉滉（アヤックス）か冨安健洋（アヤックス）を、渡辺剛（フェイエノールト）に代えて使うと読む。中央は谷口彰悟（シント＝トロイデン）が有力ながら、よりボール保持重視で中央に板倉、右に冨安というアイスランド戦（5月31日の壮行試合）で使った布陣もなくはない。

変化が大きそうなのがシャドーとWB

ダブルボランチは引き続き鎌田大地（クリスタル・パレス）と佐野海舟（マインツ）で臨むはず。ただ、シャドーとWBには複数の可能性がある。オランダ戦で右膝を痛めた久保建英（レアル・ソシエダ）はキャンプ地に残っており欠場確定で、右サイドはシャドーに堂安律（フランクフルト）、右WBに伊東純也（ゲンク）という3月31日のイングランド戦で成功した布陣か。伊東をゲームチェンジャーとしてベンチに残しておきたいならば、WBには菅原由勢（ブレーメン）を置くかもしれない。

また、オランダ戦でスピードスターの前田大然（セルティック）を左シャドーに置いたのは、プレッシング強度を上げたかったから。押し込む展開が予想されるチュニジア戦は、敵2ライン（DFとMF）間でボールを引き出し、コンビネーションからの中央突破が得意な技巧派の鈴木唯人（フライブルク）のほうがベターだろう。中村敬斗（スタッド・ランス）は2試合連続で左WBだ。

左サイドの他のパターンは、まずシャドーに中村＋WBに前田というこれまで何度か試してきた形。また、右WBに伊東や菅原などクロッサータイプを置くならば、逆サイドの左シャドーには空中戦に強い本来CFの小川航基（NECナイメヘン）を置き、フィニッシュの局面は実質2トップとするウルトラCもなくはない。FWタイプのシャドー起用は遠藤航に代わって追加招集された町野修斗（ボルシアMG）のほうが実績はあるものの、その町野は体調不良で前日練習を欠席しており、少なくともスタメンはないだろう。

CFは2試合連続で上田綺世（フェイエノールト）と予想。6月17日は別メニュー調整だったが、翌日には全体練習に合流しており、本人もコンディション的に問題ないことを強調していた。

森保監督は「空調が効いていた第1戦のダラスとはまったく環境が違う暑い中での試合になり、選手にとっても非常に厳しい環境。しかし、その環境も想定して事前キャンプをモンテレイで実施し、すでに暑熱対策もしている」と語ったが、現地時間22時のキックオフとはいえ消耗戦の色合いも強くなりそうな一戦だ。5枠の交代カードをいつどのように切るかも、試合の行方を大きく左右するだろう。

はたして、森保監督はチュニジア戦でどんな采配を見せるのか。注目の一戦は、日本時間で6月21日13時のキックオフ予定だ。

取材：北健一郎

文・構成：ABEMA TIMES編集部

（FIFAワールドカップ2026）

