◇スーパーラグビー・パシフィック プレーオフ決勝 ハリケーンズ60―5チーフス（2026年6月20日 ニュージーランド・ウェリントン）

南半球最高峰リーグはプレーオフ決勝が行われ、日本代表のLOワーナー・ディアンズ（24）擁するハリケーンズがチーフスに60―5で大勝し、16年以来10年ぶり2度目の優勝を果たした。

リーグワンのBL東京から期限付き移籍中のディアンズは先発し、後半14分ごろまでプレー。序盤にラインアウトスティールに成功するなどこの決勝はもちろん、シーズンを通じてレギュラーとして大車輪の活躍を見せ、優勝に大きく貢献した。

現役日本代表でスーパーラグビーを制覇するのは、15年ハイランダーズのSH田中史朗以来、2人目の快挙。田中は決勝の出番がなかったため、出場したのはディアンズが初めてで、日本のラグビー史にもその名を深く刻むシーズンとなった。

ディアンズは来年秋にW杯を控える来シーズンはBL東京に復帰する予定。帰国後は日本代表の宮崎合宿に合流し、7月に開幕する新しい国際大会ネーションズ選手権に備える。