子どもたちに指示を出す鴨居ＳＣのコーチで、サッカー日本代表伊東選手の父利也さん＝５月、横須賀鴨居中

サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会の日本代表は２１日（日本時間）、１次リーグ第２戦でチュニジアと対戦する。同リーグ突破へ重要な一戦となる攻撃のキーマンの一人が、２大会連続出場の神奈川県横須賀市出身、伊東純也選手（３３）＝ゲンク＝だ。小学校時代は鴨居ＳＣのコーチとして指導するなど、そばで見守ってきた父利也さん（５９）は「何か持っている子」と語り、大舞台での初ゴールを期待している。

伊東選手がサッカーを始めたのは小学１年生の時。今の「イナズマ純也」が異名のように、幼少期から快足の持ち主だったが、父は「才能は感じなかった。ごく普通の家庭で育った運動好きな子」と当時を振り返る。

プロへの大きな足がかりとなる、横浜Ｆ・マリノスジュニアユースのセレクションは不合格。中学では地元のクラブ「横須賀シーガルズ」で続け、高校も公立の逗葉高へ進んだ。

「強いチームを倒す方が好き」と反骨心は人一倍だったというが、エリート街道とは無縁の歩み。利也さんは「進路について、親は全く関与していない。高望みせず、自分がプレーできる（レベルの）チームを選んでいたのは確か」と語る。