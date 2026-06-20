『正反対な君と僕』第2期PV第3弾が解禁！EDテーマはMega Shinnosukeの「運命の君」に決定！

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累計発行部数210万部（電子版を含む）を超え、数多くのマンガ賞を受賞する大ヒットコミック『正反対な君と僕』（著：阿賀沢紅茶）。2026年1月期にTVアニメ化され、アニメ第1期も話題を集めた。

この度、第2期PV第3弾が解禁された。

公開されたPV第3弾では、高校3年生になり、受験勉強の始まりとともに変化していく鈴木と谷の切なげな心境が描かれている。素直な想いをポツリとこぼした東の言葉をきっかけに揺れ動く東と平の関係性はファン必見。EDテーマであるMega Shinnosuke「運命の君」に合わせて、近づいたり、すれ違ったり、嬉しくなったり、寂しくなったり…！？にぎやかな彼らの最後の季節が始まる。

TVアニメ『正反対な君と僕』第2期は7月5日（日）よりMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時〜放送。ABEMA、Prime Videoにて毎週日曜午後5時30分〜最速配信となります。続報は今後公式HPおよび公式Xなどで発表予定。第1期の再放送はMBSにて毎週火曜深夜3時30分〜放送中。

＜Mega Shinnosukeコメント＞

EDテーマ『運命の君』を担当させていただきました、

シンガーソングライターのMega Shinnosukeです。

原作を楽しく読ませていただきながら、どんな曲にするか悩みましたが、

アニメの制作の方々ともお話させていただき、この物語に出てくるような青春の日々を送る人達の背中を押せるようなロックミュージックを目指して曲を書きました。

できるだけ大きな音量でお楽しみください！

profile

2000年生まれの25歳。本名。福岡県出身。2019年4月より東京在住。

作曲、作詞、編曲、アートワーク、映像制作プロデュースを自身で行う。

2017年秋よりオリジナル楽曲の制作をスタート。

毎年コンスタントに自身のリリースを重ね、SUMMER SONIC、FUJI ROCK FESTIVAL、COUNTDOWN JAPANなど多くのフェスやイベントに出演。

2024年6月にリリースした「愛とU」は、Billboard JAPAN TikTok Weekly Top 20で6週連続1位を記録しSNS総再生回数13億回突破している。

9月には「愛とU」も収録されたアルバム『君にモテたいっ!!』をリリース。

2025年10月に放送されたTVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」のオープニング主題歌を担当しており、楽曲『ごはん食べヨ』がSNS中心に話題を呼んでいる。

自らの楽曲のほかに、

日本テレビ×Hulu共同製作ドラマ「君と世界が終わる日に」の主題歌菅田将暉さんが歌う『星を仰ぐ』の作詞、作曲を担当。

2024年10月リリースされた、King & Princeのアルバム「Re:ERA」に収録されている『harajuku』の作詞作曲、2026年1月リリースのILLIT「Sunday Morning」の作詞作曲編曲も担当している。

その他にも私立恵比寿中学、入野自由さんなど数々のアーティストへの楽曲提供、客演の参加も行なっている。

●作品情報

TVアニメ『正反対な君と僕』第2期



7月5日（日）より

MBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時〜放送

ABEMA、Prime Videoにて毎週日曜午後5時30分〜最速配信

AT-Xでは7月10日（金）より

毎週金曜午後10時〜放送 ※毎週火曜午前10時〜、木曜午後4時〜リピート放送

第1期再放送

4月7日(火)よりMBSにて毎週火曜深夜3時30分〜放送

＜イントロダクション＞

いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。

「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マガデミー賞」作品賞など数多くのマンガ賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化。2026年1月から放送され話題を集めたTVアニメの第2期が7月より放送開始。

【キャスト】

鈴木／鈴代紗弓

谷／坂田将吾

渡辺／谷口夢奈

佐藤／平林瑚夏

山田／岩田アンジ

東／島袋美由利

平／加藤渉

西／大森こころ

本田／楠木ともり

【主題歌】 ※青字が解禁情報

OPテーマ：7co「猫じゃらし」

作詞：芦田菜名子

作曲：RYUJA、芦田菜名子

編曲：RYUJA

（Sony Music Labels）

主題歌協力：大浜拓哉（Sony Music Entertainment）

EDテーマ：Mega Shinnosuke「運命の君」

歌：Mega Shinnosuke

作曲：Mega Shinnosuke

作詞：Mega Shinnosuke

編曲：Mega Shinnosuke

(協力：Spotify)

【スタッフ】

原作／「正反対な君と僕」 阿賀沢紅茶（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督／長友孝和

シリーズ構成・アニメーションプロデューサー／内海照子

キャラクターデザイン／みやこまこ

サブキャラクターデザイン・総作画監督／小園菜穂

総作画監督／粼本さゆり、伊澤珠美、迫江沙羅

メインアニメーター／前原里恵

美術監督／中村千恵子

色彩設計／秋元由紀

撮影監督／塩川智幸

3Dディレクター／越田祐史

編集／黒澤雅之

2Dデザインワークス／越阪部ワタル

音楽／tofubeats

音響監督／木村絵理子

音響効果／安藤由衣

録音調整／太田泰明

選曲／合田麻衣子

アニメーション制作／ラパントラック

製作幹事／松竹アニメ事業部

©阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『正反対な君と僕』公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/

Mega Shinnosuke オフィシャルサイト

https://megashinnosuke.com/