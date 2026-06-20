篠見星奈、美バスト際立つビキニで登場 ラウンドガールデビューの恥ずかしいハプニング明かす
【モデルプレス＝2026/06/20】アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアでも活躍する篠見星奈が20日、都内でDVD「無防備なキミ」発売記念イベントを開催。報道陣の取材に応じた。
【写真】豊満バストがセクシーすぎる篠見星奈
自身13枚目のDVDとなった今作は宮古島で撮影。家庭教師を演じており「今までやったことなくて、生徒の男の子と『ご褒美だよ』とか甘い展開もあったりします」とアピール。
一方で、「学業の方の頭は良くないので、こんな私が教えていいのかなと思いながら教えています（笑）」と本音をこぼしつつも、出来栄えについての自己採点を問われると「もちろん100点です」と自信をのぞかせた。
また、おすすめのシーンを聞かれた際には、Calvin Kleinの衣装で特技である180度の開脚を披露している場面を紹介。さらに、パッケージに起用された水着や、リボンがついたTシャツ姿について「あんまりこういう可愛らしいポップな雰囲気をやったことがなかったので、すごく新鮮でお気に入りです」と笑顔で語った。
対して、「衣装はいつも通り結構セクシーな感じ」とも。中でも「ネイビーのランジェリーのシーンはセクシーかなって思います」と見どころも明かした。
グラビア・アイドル以外にも、今年はKrushガールズとしてラウンドガールとしても活動中。先輩や同じ新メンバーとの交流を「すごくいいメンバーに恵まれました」と嬉しそうに明かすとともに、「初めてラウンドを歩いた時、すごい緊張して汗が…ってなったんですけど無事成功しました」と回顧。
ところが、続けて「成功したと思ったら、リングから降りる時に階段から落ちちゃって。出血したりなんだりでちょっとやばいかもと思いました」とハプニングがあったことも告白。「多分選手より先に救護室に行くっていう、結構惨めな恥ずかしい経験をしまして…」と笑いつつ、「次は7月なので、もっと気を引き締めて、怪我なく笑顔で終わりたいと思ってます」と意気込んだ。（modelpress編集部）
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【写真】豊満バストがセクシーすぎる篠見星奈
◆篠見星奈、家庭教師を演じる
自身13枚目のDVDとなった今作は宮古島で撮影。家庭教師を演じており「今までやったことなくて、生徒の男の子と『ご褒美だよ』とか甘い展開もあったりします」とアピール。
◆篠見星奈、新鮮な姿も披露
また、おすすめのシーンを聞かれた際には、Calvin Kleinの衣装で特技である180度の開脚を披露している場面を紹介。さらに、パッケージに起用された水着や、リボンがついたTシャツ姿について「あんまりこういう可愛らしいポップな雰囲気をやったことがなかったので、すごく新鮮でお気に入りです」と笑顔で語った。
対して、「衣装はいつも通り結構セクシーな感じ」とも。中でも「ネイビーのランジェリーのシーンはセクシーかなって思います」と見どころも明かした。
◆篠見星奈「Krushガールズ」デビューでハプニング
グラビア・アイドル以外にも、今年はKrushガールズとしてラウンドガールとしても活動中。先輩や同じ新メンバーとの交流を「すごくいいメンバーに恵まれました」と嬉しそうに明かすとともに、「初めてラウンドを歩いた時、すごい緊張して汗が…ってなったんですけど無事成功しました」と回顧。
ところが、続けて「成功したと思ったら、リングから降りる時に階段から落ちちゃって。出血したりなんだりでちょっとやばいかもと思いました」とハプニングがあったことも告白。「多分選手より先に救護室に行くっていう、結構惨めな恥ずかしい経験をしまして…」と笑いつつ、「次は7月なので、もっと気を引き締めて、怪我なく笑顔で終わりたいと思ってます」と意気込んだ。（modelpress編集部）
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