７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿が２０日、神奈川・平塚市内でスタートした。初日は悪天候に見舞われたため、投手陣はウォーミングアップとキャッチボール、希望者によるブルペン投球のメニューを実施した。

今秋のドラフト上位候補の青学大・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）は同じく注目株の東北福祉大・猪俣駿太投手（４年＝明秀学園日立）とキャッチーボール。互いに１５０キロを超える速球と多彩な変化球を持つ右腕同士の交流を、鈴木は「ボールがむらなくまとまっていて、重くて強いボールでした」と振り返った。ブルペンでは感覚を確かめながら約３０球。監督を務める関西国際大・鈴木英之監督（５９）が「すごい球を投げていましたね。ちょっと格が違うというか、やっぱり頼もしいなと思いました」と絶賛するほどの仕上がりを見せた。

２１日の実戦形式では、鈴木は２イニング程度の登板が予定されている。２年連続の代表入りへ、「今出せる力を全部出したい」と気合を入れた。