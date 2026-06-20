【ワンパンで完成】忙しい夏休みに！ご飯が消える「豚こまの絶品ルーローハン」

台湾の屋台めし「ルーローハン（魯肉飯）」は、甘辛く煮た豚肉をご飯にのせたボリューム満点の丼ぶりメニュー。これ、外食でしか食べられないと思っていませんか？じつは豚こまを使えば、おうちで手軽においしく作れるんです。今日はアレンジも含む3つのレシピをご紹介します。

▼フライパン1つで作れる！本格レシピ

玉ねぎと豚こまをごま油で炒め、五香粉（ごこうふん：台湾料理に欠かせないスパイス）を含めた調味料で仕上げる本格レシピです。片栗粉をまぶした豚こまがしっかりとたれをからめてくれるので、コクのある甘辛だれがご飯にぴったり。チンゲン菜と半熟卵を添えれば、見た目も華やかに仕上がります。

▼五香粉なし！家にある調味料で和風仕立てに

台湾のスパイスがなくても大丈夫。醤油・酒・みりん・酢・オイスターソースと生姜・にんにくチューブで作るやさしい和風だれが、豚こまにしっかりなじみます。クセのない味つけで食べやすく、小松菜と半熟卵を添えるとバランスのとれた1品に。ルーローハンをはじめて作る方にも試しやすいレシピです。

▼豚こま＋厚揚げでかさ増し！食べごたえ抜群の一品

豚こまに厚揚げを組み合わせることで、ボリューム感がさらにアップ。オイスターソースと砂糖・醤油・酒・五香粉のたれで5分ほど煮詰めるだけで、厚揚げにもしっかり味がしみます。ほうれん草やゆで卵を添えてどうぞ。レシピ作者さんによると、なすやきのこを加えてもおいしいそうです。





台湾料理の定番「ルーローハン」は、豚こまとフライパンさえあればおうちで楽しめます。定番の本格味から食べやすい和風アレンジまで、ぜひ気分に合わせて作ってみてくださいね。