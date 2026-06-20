プロゴルファー金田久美子（36＝スタンレー電気）が、20日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、自身のファッションについて語った。

この日のトークテーマは「黄金コンビ」。先輩と後輩、トレーニング仲間など、出演者たちがお互いに欠かせない関係性を語り合った。

金田は元レーシングドライバーで、スーパーGT「TGR TEAM SARD」の脇阪寿一監督と長年のトレーニング仲間だという。ゴルフとレースという異業種間の関係性。脇坂は「オフにグアムでトレーニング合宿をしていて。元阪神の桧山（進次郎）さんとか、ここ（番組）にも来たカリスマトレーナーの仲田健とやっているところに、彼女が来たのが、最初のきっかけです」と説明した。金田は脇坂を「20代のころから仲良くさせてもらっていて、第2のお父さんみたいな感じです」と続いた。

金田といえば、その派手なギャルファッションでのラウンドが話題に。金田との初対面について、脇坂は「来るって聞いた時は、8歳で世界ジュニアを制して、タイガー・ウッズの記録に並ぶと。凄い選手が来るかなと思って見ていたんだけど、来た時はバリバリのギャルがポツンと現れた」と驚きを隠せない様子だった。

番組では、金髪の盛り髪に、へそピアスをチラ見せした金田のプレー写真が紹介された。「やばい…やばいっすね。たたかれまくりました」と回顧。「今は本当に華やかになって、私にみんな時代が追いついた感じ」と豪語していた。