◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 10-7 日本ハム(20日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

近藤健介選手の躍動もあり中盤に大量リードをつくったソフトバンク。反撃浴びるも逃げ切り勝利しました。

対した日本ハムの先発は孫 易磊投手。正木智也選手と柳町達選手の連打で無死2、3塁の好機をつかむと、近藤選手のゴロの間に先制します。さらにパスボールの間にもランナーが生還し、2点の先制に成功しました。さらに3回には正木選手がソロホームラン。5回にはヒットと四球で無死1、2塁の好機をつかみ、マウンドは2番手・菊地大稀投手にスイッチするも、近藤選手がここでリードを一気に広げる3ランホームランを放ちました。

これで6点リードとしたソフトバンク。5回裏には反撃を受け、かつてのチームメートでもあった代打・吉田賢吾選手には2ランホームランを浴びます。さらに清宮幸太郎選手のタイムリーで3点差と迫られました。

それでも6回には再び奮起。山本拓実投手を相手にヒットと四球などで2アウト1、2塁とすると、柳町選手がタイムリー。続く2、3塁の好機では近藤選手に2打席連続となる3ランホームランが生まれました。近藤選手はこれで、自身初となる1試合7打点を記録。2つの3ランと効率よく得点を量産します。

8回には上茶谷大河投手が日本ハム打線につかまり、レイエス選手のホームランや犠牲フライなどで3点を失うも、リードを守り切りゲームセット。同一カード1勝1敗とし、明日の3戦目に臨みます。