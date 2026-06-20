ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。自身が出演した同局の恋愛＆婚活のリアリティーショー「時計じかけのマリッジ」で“結婚成立”となったことへの思いを改めてつづった。

西澤アナは「『時計じかけのマリッジ』をご覧いただいた皆さま。最終回まで見届けていただき、有難うございました」と感謝のポスト。30日間の収録を振り返り「1人では難しかった婚活もあやかさんとなちょと頑張ることで、進むべき軸・方向を見付けることができました。女子部屋での時間が本当にかけがえなく、笑ったり泣いたり共感し合ったり…2人との時間は、全て大切な思い出です」と思いを明かした。

16日に放送された最終回で結婚式を挙げたキョウスケとの2ショット写真などを投稿。「きょうすけくんとは、あの時だけでは分からなかった彼の素敵な一面に触れながら日々を一緒に過ごしています」と報告した。

続けて「時には考えのすれ違いもあったりしますが都度向き合い、歩みよっていけていると思っています。正反対な部分もたくさんあるのですが、家族に対する想いや理想など根底にある価値観は似ているなと。これからは、お互いのプラスがお互いのマイナスを埋め合っていけたらなと思っています」と決意を新たにした。

この投稿にフォロワーからは「番組のキャスティングといえど運命的なものを感じます！」「2人の出会いはどんなドラマ恋愛漫画より美しかった」「泣きました！おめでとうございます」など祝福のコメントが集まった。