特集は医療的ケア児についてです。24時間のケアが必要な5歳の女の子を育てるある一家に密着しました。



家族の笑顔の姿からさまざな支援の必要性が見えてきました。

◆家族で過ごす

最愛の我が子とのお出かけ‥‥自然と笑顔があふれます。



【家族連れ】

「タッチ、タッチ、楽しい楽しいね」

「仕事休みでこういう時間とれて‥‥‥この時間が最高ですね」



成長を願わずにはいられません。



【家族連れ】

「健康に大きくなってくれればいいかなって思います」





◆家族でのお出かけは“当たり前”ではない

家族にとってかけがえのない時間です。

この家族もまた親子の楽しいひと時を過ごしていました。新潟市西区に住む斎藤さん一家です。



この日は父・寛之さんと母・友美さん小学3年生の柊臣（しゅうじん）くんの3人で、いちご狩りに訪れました。



【母・斎藤友美さん】

「あれ、はさみでやってないの」



【斎藤柊臣くん】

「うん」



【母・斎藤友美さん】

「しゅうちゃん真っ赤で葉っぱがくるんってなってるやつだって」



【斎藤柊臣くん】

「わかってるよ、真っ赤ね」



大好きな動物とのふれあいも……



【斎藤柊臣くん】

「（ウサギが）かわいい小さい。赤ちゃんが来ないんだよね」



【父・斎藤寛之さん】

「最高ですね ウサギにはモテるね。よかった」



家族で出かける時間は当たり前のようで、この家族にとっては決して当たり前ではありません。

◆「18トリソミー」闘病する末っ子

斎藤さん一家には実はもう一人、末っ子の雫華（しずく）ちゃんがいます。



にこにこ笑顔がチャームポイントの家族の宝物です。





雫華ちゃんは「18トリソミー」という病気を持って生まれました。18番目の染色体が1本多い先天性の疾患で心臓などに障害を伴うことも多く1歳まで生きられる可能性はわずか10パーセントと言われています。



雫華ちゃんも生まれてすぐに心臓に穴があいていることが判明。これまでに無呼吸発作や、嘔吐、肺炎などさまざまな症状と戦ってきました。

◆医療的ケア児

常時、酸素を吸入しているほか腸に管を通して栄養をとっていて定期的な投薬や浣腸、おむつ替えなど1日を通して様々なケアが必要ないわゆる「医療的ケア児」です。



【母・斎藤友美さん】

「（1日に）90分くらいの睡眠が3日間くらいは続くことがあるんですけど、そしたらちょっとまずいなと思って（夫と）交代してもらうんですけど、でもやっぱり寝不足で仕事に行かせるわけにはいかないので 週末をとにかく待ったりとかするんですけど」

◆「まとまって3時間寝てみたい」夜間も続くケア

雫華ちゃんのケアは、昼も夜も続きます。主なケアを担うのは母・友美さん。



夜の様子を撮影してもらいました。



午前0時ごろ、就寝。最近、雫華ちゃんの寝返りが激しくなってきました。



深夜2時、布団を直して、酸素の管が絡まっていないか確認します。友美さんは朝7時ごろ起床するまで5回ほど起きて様子を確認していました。



【母・斎藤友美さん】

「まとまって3時間寝てみたいとかっていうのはありますけど、でも生きているってことだから 、いっかとか思って」

◆「1歳になれる確率は10％」

いまでは明るく前向きに育児に向きあう友美さんですが当初はそうではなかったといいます。



18トリソミーの診断の際医師から伝えられたのは「1歳になれる確率は10％」という言葉。



【母・斎藤友美さん】

「お別れお別れって言われてきたから1歳になるのが怖くて」



自宅で看護しながら不安との闘いが続きました。

◆支えになった訪問看護のサービス

そんなとき大きな支えになったのが訪問看護のサービスです。

専門職として適切なケアをしてくれるのはもちろん家族の悩みにも寄り添ってくれたといいいます。



【母・斎藤友美さん】

「一日に1回来てくれるだけでも安心っていうか。本当にその1歳っていうのが怖くて生きているから嬉しいんだけど1歳になるから“おめでとう”なのに死んじゃうんじゃないかって…けっこうおかしくなったんですよね、私ね」



【訪問看護師 樋口さん】

「とっても不安定でしたよね。ママがきっと、しーちゃんのお誕生日のあたりとかに毎年ちょっと不安定になるのが、そこもきっとありますよね」



また看護師さんがいてくれるおかげで短時間の外出ができるようになりました。



【母・斎藤友美さん】

「私たちは訪問看護さんいないと買い物も出られないので、いてくれるからちゃんとごはんが食べられて栄養がとれていて（雫華ちゃんと）こんな風に笑ったりちゃんと私たちもやることが終えられて一日過ごせるってすごいなんかありがたいし、ぜいたくですね」

◆様々な支援を受けながら

斎藤さん一家は毎日の「訪問看護」の他にも自宅で保育サービスを受けられる「居宅保育」、「リハビリ」や「訪問診療」「デイサービス」などを利用しています。

◆居宅保育

【居宅保育ほんわか】

「せんせい、おはよ～みなさんおはよ～お花もにこにこ笑っています」



“居宅保育”は友美さんの束の間の休憩時間であり、雫華ちゃんの笑顔をみられる癒しの時間です。



【居宅保育ほんわか】

「3,2,1それ～！（にこにこ）」



【母・斎藤友美さん】

「本当こんな小さいひとりのためにすごいたくさんの人に助けてもらっていてすごい幸せだなって思います」



家族だけでは難しいことも人の手を借りることで成り立たせることができます。

◆デイサービス利用

土曜日。家族みんながお休みの日です。毎週この日は雫華ちゃんがデイサービスに通うため8時間ほど家を留守にします。



この貴重な時間に雫華ちゃんのベッドの周辺を一気に掃除します。



家事がひと通り終わったらお待ちかね、おでかけの時間です。



もう一人の大切な我が子‥‥‥小学3年生の兄・柊臣くんが両親を独り占めできる唯一のタイミングです。



【父・斎藤寛之さん】

「在宅ってなった瞬間くらいからそのときは、しーちゃん一番にっていうのをモットーじゃないけどね、全部生活スタイルもそうだし。だからそういう意味ではしゅうにちょっと我慢をさせたなっていうのもあるし」



デイサービスを利用することで柊臣くんと親子水入らずの時間を楽しめるようになりました。



◆まだ十分と言えない医療的ケア児の施設

一方で、医療的ケア児を安心して預けられる施設は、まだ十分とは言えません。



去年県が発表した実態調査によると日中預けられる施設が「近くにない」「希望するときに利用できない」「希望する日数が利用者できない」と答えた人が全体の3割以上。



また「預けることへの不安」や「利用するための情報が不足している」といった声も上がっているということです。



県や新潟市はケアをする人が休息をとるための“レスパイト入院”ができる医療機関を県立病院以外にも広げる方針で支援に繋げる専門職「医療的ケア児等コーディネーター」の養成を行うなど家族への支援の拡充に取り組んでいます。

午後4時すぎ。雫華ちゃんがデイサービスから戻ってきました。



【斎藤さん夫婦】

「大変じゃなくてほんのちょっと 忙しいだけなんですよ、手が足りないっていう毎日なだけで」



1歳までの生存率10％と言われながらも多くの人に見守られすくすくと育ち笑って、怒って、甘えて--5歳になった雫華ちゃん。



家族にとっては、ほかのきょうだいと変わらない"かわいい我が子"です。



【斎藤さん夫婦】

「雫華ちゃんは）光でありすべてのエネルギーの源みたいな感じですかね。別に特別ではない」「かわいいからだよね。子どもがね、嫌々やっていたらこんなこと楽しまなきゃ、人生1回だから損じゃないですか」



雫華ちゃんが笑うと家族も笑顔になる、そんな幸せがこれからも続くように。



必要な人が誰でも支援をうけられる環境づくりが求められています。