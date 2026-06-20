２０日、梅雨入りした新潟県は、低気圧などの影響で大気の状態が不安定になっています。

２１日は警報級の大雨となる可能性があり、気象台は注意・警戒を呼びかけています。



日本海を進む低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で

新潟県は大気の状態が非常に不安定になっています。



気象台は、２１日は警報級の大雨となる恐れがあるとして、

未明から夕方にかけては、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒を、

下越と佐渡では、朝から夜遅くにかけて、土砂災害に注意・警戒を呼びかけています。



２１日の午後６時までに予想される２４時間降水量は

下越と佐渡で１００ミリ、中越と上越で８０ミリとなっています。