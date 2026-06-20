2026年6月16日、韓国メディア・ソウル新聞は海外メディアの記事を引用し、同じ漢字文化圏から出発した日韓の異なる文字環境に改めて注目が集まっていると伝えた。

日本は現在も常用漢字2136字を維持している一方、韓国では日常生活においてハングル中心の文字使用が定着し、漢字は人名や地名、専門用語、歴史資料など限定的な場面で使われることが多い。

ソウル新聞の記事は、米国の日本文化系メディアの記事を引用し、日本でも過去に漢字廃止論や簡略化論が浮上したことはあると紹介。しかし、日本語の構造や長年の表記習慣から改革は難しかったとした。一方、「韓国には強力な代替文字としてハングルが存在していた点が大きな違いとして挙げられる」とし、「ハングルは音を中心に表記する仕組みで習得しやすく、さらに近代以降は民族的アイデンティティーとも結び付いたことで、漢字使用を減らす方向へ進みやすかった」と指摘した。

記事は、「日本語は漢字、ひらがな、カタカナが役割分担しながら発展してきた。漢字は意味、ひらがなは文法、カタカナは外来語や強調表現などを担い、長年定着した混合表記が現在まで続いている。また、日本語には同音異義語が多く、漢字が意味を瞬時に区別する機能を果たしている」と指摘。「日本が漢字を維持している理由は単なる保守性ではなく、言語構造そのものと深く関係している」とした上で、「韓国はハングル中心、日本は漢字とかなを組み合わせる方向へ進み、同じ漢字文化圏でも異なる文字環境が形成された」と伝えた。

これについて韓国のネットユーザーからは「ハングルは本当に優れた文字だと思う」「日本語の勉強を漢字のせいで諦める人も多い」「韓国でも漢字の使用比率を減らす際には反対の声は大きかったが、漢字の使用縮小に合わせ発展してきて、今はほとんど不自由を感じることはない」「漢字を使わなくても、ハングルだけで十分に意味を解釈することができる」「メディアも漢字語ではなく、ハングルでしか記せない韓国語の表現をもっと積極的に使うようにしてほしい」などの声も見られた。

また、「日本が漢字使用をやめたがっているという話など聞いたことがない。別にやめる必要がないのだろう」「日本語は構造が違うから単純比較できない」「漢字があるから日本語は読みやすい面もある」「実際生活で使うかは別として、韓国人も最低限の漢字の知識は必要だと思う」「韓国も専門用語になると結局漢字知識が役立つ」「文字は優劣ではなく歴史と文化の違いでは？」などの声も見られた。（翻訳・編集/樋口）