ＴＢＳでは、６月２１日（日）よる７時から『バナナマンのせっかくグルメ！！』を３時間ＳＰで放送する。番組初登場の岡村隆史（ナインティナイン）が愛媛県宇和島市で、本木雅弘と吉高由里子が京都府宇治市でそれぞれグルメ探しをおこなった。

初参戦の岡村は「人見知りだから（せっかくグルメのロケは）苦手」とこぼしていたが、いざ始まると街の人と軽妙なやりとりを繰り広げる。地元の方からは二度も「本物！？」と疑われ、スターが来た興奮を見せる！慣れないロケに苦戦しながらも、長年芸能界でトップを走ってきたお笑いタレントの本領を発揮し、随所で笑いが絶えないロケとなり、街の人がみな笑顔になっていく。お店への取材交渉にも自ら挑戦し、「スタジオの設楽さん、僕のロケどうでしたか？」と呼びかける一幕も。スタジオとの掛け合いも見どころだ。

さらに、本木雅弘と吉高由里子は、平等院や宇治茶が薫る歴史ある街・京都府宇治市を訪れる。俳優界屈指の“絵になる２人”が、趣ある街を散策しながら地元の方と気さくに触れ合って聞き込みをおこなう。宇治ならではの絶品グルメに出会うため、巧みにグルメを聞き出す本木の話術には、スタジオの設楽らも大絶賛。同ロケが３回目となる吉高も、開始早々「いい加減にしてほしいぐらいお腹が空いている」とグルメロケには抜群のコンディションでスタート。今回も絶品グルメにありつき、あまりの美味しさに屈託のない笑顔で楽しむ姿は必見だ！

スタジオには近藤春菜（ハリセンボン）、高橋茂雄（サバンナ）、松田里奈（櫻坂46）が登場。６月２１日（日）よる７時から３時間スペシャルでお送りする『バナナマンのせっかくグルメ！！』、お楽しみに！