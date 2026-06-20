ＪＲ東日本

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　ＪＲ東日本によると、湘南新宿ラインは２０日午後４時５２分頃、池袋―赤羽駅間で倒れかかった沿線の木の枝と車両がぶつかるアクシデントがあった。

　この影響で、同線は新宿駅以北で運転を見合わせている。