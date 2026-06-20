ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 湘南新宿ライン・新宿駅以北で運転見合わせ…池袋―赤羽駅間で木の枝… 湘南新宿ライン・新宿駅以北で運転見合わせ…池袋―赤羽駅間で木の枝と車両ぶつかる 湘南新宿ライン・新宿駅以北で運転見合わせ…池袋―赤羽駅間で木の枝と車両ぶつかる 2026年6月20日 18時1分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ＪＲ東日本によると、湘南新宿ラインは２０日午後４時５２分頃、池袋―赤羽駅間で倒れかかった沿線の木の枝と車両がぶつかるアクシデントがあった。 この影響で、同線は新宿駅以北で運転を見合わせている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 休止中の福島・富岡町の海水浴場、２５年ぶり再開へ…福島第一原発事故での全町避難で開設遅れる 長野・立科町の「池の平ホテル エクセル東館」で集団食中毒、学校行事の高校生ら１１０人が症状訴え 体長１ｍの雄のクマを緊急銃猟で駆除、富山・朝日町の木流川河口付近…けが人なし 関連情報（BiZ PAGE＋） ネジ, 介護タクシー, 神事, 配線, 長野, ホテル, マンション, 墓, 在宅医療, 商店街