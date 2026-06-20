お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が20日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。平成の音楽業界について語った。

この日は元モーニング娘。で歌手の後藤真希がゲスト出演。話題は同じテレビ東京「ASAYAN」出身で、平成を代表する歌姫としてライバル扱いされていた歌手の鈴木亜美との関係について。

後藤はそれほどライバル意識を持っていなかったとした上で、「昔の時代ってアーティストとかタレントとかってグループはグループ、他の人は他の人って感覚があったので、周りも大人たちに囲まれているような状態だったからか、話すこともないし。モーニングに入って割とすぐにどっかの局で見たんですよね。エレベーター乗る時に。ちょっと話しかけたらいけないのかなと思っちゃった」と、話す機会がなかったことを明かした。

すると、「ASAYAN」で司会を務めていたお笑いコンビ「ナインティナイン」岡村は「これはね、小室哲哉ファミリーが悪いねんけど、取り巻きがえぐい」とバッサリ。「長蛇の列。階段ずーっと。通られへんやんって」と当時を振り返った。

後藤も「懐かしい」と話した。岡村は「モーニング娘。は人数多いからそりゃ当たり前やねん。団体で動くから」とした上で、「1人にどんだけ付くねんって。俺、倖田來未にクレーム言ったことあるねん。“最後の方の誰やねん。何係か教えてくれ”って」と明かして、笑いを誘った。