モデルで女優の寒川綾奈(そうがわ・あやな＝37)が20日、自身のインスタグラムを更新。母親役で出演したドラマ撮影時のオフショットを公開した。



【写真】こんなお母さんがいたら…「参観でドヤ顔できる」こと間違いなし

「最近やらせてもらったお母さん役、奥様役集めてみた」とつづり、さまざまな衣装の10カットを投稿。ドラマ配信プラットフォームViglooで今年配信された「シンママに訪れた、人生最大の恋」では、ベッドシーンにも挑戦してシングルマザー役で体当たり演技を披露。公開したオフショットの数々でも、生活感の中に魅力的な大人の雰囲気を漂わせている。



「あと、まだ解禁されてないお母さん役が3つほどあります!お楽しみに」と今後の展開に期待を持たせる寒川に、ファンからは「こんな綺麗なお母さん居たら良いよなぁ……と全男子憧れの的ですよ!」「あや姉～っ!お美しい どれもステキです」「どのお母さん姿も綺麗～これから解禁されるお母さん、楽しみです」「穏やかな感じで大人可愛い」「参観でドヤ顔できる」といったコメントが集まっている。



寒川はガールズロックバンド「Silent Siren」(現SILENT SIREN)の元メンバー。雑誌「GIANNA」専属モデルを務めたほか、ドラマやCM、MVなどに出演している。和歌山県白浜町出身で「白浜観光大使」も務めている。



（よろず～ニュース編集部）