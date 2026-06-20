長友佑都の言葉に注目

サッカー日本代表は6月21日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2節のチュニジア戦に挑む。

試合前夜にJFA TVの公式YouTubeチャンネルが公開され、チームの独占映像が公開された。

映像では、DF板倉滉とDF長友佑都が話したミーティングの瞬間が収められた。長友はオランダ戦を振り返り、「オランダの選手、後半誰1人も立ってないんだよね、ベンチ前で」と切り出し、「でも全員立ってる俺ら。みんなで戦っている」と日本チームの団結力を強調した。

そして、ベンチに入れないDF吉田麻也とMF南野拓実の名前を挙げ、「マヤと拓実なんかはゴールの時に輪に入れない。そんな悔しい気持ちがありながらも終わった後に選手が使ったスパイクを磨いていたんだよ。片付けをしたり。そんななかなかできないよ普通。普通じゃない」と試合後の秘話を語り、チームに再びの団結を促した。

コメント欄では「長友が選ばれた理由がよく分かる」「長友すげぇ..」「これが長友を入れた理由よ」「長友の発言泣ける」「グッときた」「長友ってやっぱ必要じゃん」「麻也とタキがスパイク磨いてるなんて知らなかった」など多くのコメントが寄せられ、ミーティングで長友が語った”重みある言葉”が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）