昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、オリジナルのワールドカップ日本代表ユニフォーム姿を投稿した。

２０日に自身のインスタグラムを更新した紀平は、「アディダスさんから、名前入りの日本代表ユニフォームをいただきました」と、興奮冷めやらぬ様子で投稿。背中に「ＲＩＫＡ」と名前を入れてもらったことにも触れ、「アディダスアスリートとして、このような素敵なプレゼントをいただけて本当に嬉しいです」と喜びに溢れる姿を見せた。また、「選手の皆さんの活躍を楽しみにしています！」と、現地の代表に選手に向けてエールも送っている。

この投稿にファンからは「めっちゃええやん」「とっても似合ってるよ」「サムライブルーの秘密兵器ですね」「似合いすぎてサッカー選手」「梨花さんが応援してくれたら絶対に次戦は勝利します」などの声が寄せられている。

紀平は２０２１年４月にネット通信制Ｎ高から早大の人間科学部の通信教育課程に進学。今年３月にトヨタ自動車の所属から離れたことを報告していた。また２５年９月にＳＮＳで西山真瑚とカップルを結成してアイスダンス挑戦を報告。同１２月の全日本選手権は４位となり、ミラノ・コルティナ五輪出場を逃したが「２０３０年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目標に掲げている。最近では、たびたびＳＮＳにプライベート姿を載せ、大人な雰囲気にイメージが変わった様子が話題となっている。