ABEMA西澤由夏アナ、真剣交際発表＆2ショット公開 婚活リアリティーショーで“結婚成立”したお相手と【報告全文】
ABEMAの西澤由夏アナウンサーが20日、自身のインスタグラムを更新。出演したABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）内で“結婚成立”した経営者・きょうすけとの2ショットを公開し、真剣交際中であることを明かした。
【写真】ウエディングドレス姿が美しい！西澤由夏アナウンサー
西澤アナは「『時計じかけのマリッジ』をご覧いただいた皆さま。最終回まで見届けていただき、有難うございました」と感謝し、「1人では難しかった婚活もあやかさんとなちょと頑張ることで、進むべき軸・方向を見つけることができました。女子部屋での時間が本当にかけがえなく、笑ったり泣いたり共感し合ったり…2人との時間は、全て大切な思い出です」と番組が最終回を迎えた思いをつづった。
続けて「きょうすけくんとは、あの時だけでは分からなかった彼の素敵な一面に触れながら日々を一緒に過ごしています。 時には考えのすれ違いもあったりしますが都度向き合い、歩みよっていけていると思っています。正反対な部分もたくさんあるのですが、家族に対する想いや理想など根底にある価値観は似ているなと」と近況を報告。「これからは、お互いのプラスがお互いのマイナスを埋め合っていけたらなと思っています」と前向きな思いを伝えた。
そして「最後に。私たち3人の婚活を見守っていただき、本当に有難うございました。お忙しい中、仕事を調整して参加してくれた男性参加者の皆さんには本当に感謝しています。30日間、本当に有難うございました」と締めた。
『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人（西澤アナ、経営者・中野綾香、モデル・徳本夏恵）が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。
【報告全文】
「時計じかけのマリッジ」をご覧いただいた皆さま。最終回まで見届けていただき、有難うございました（花束の絵文字）
1人では難しかった婚活もあやかさんとなちょと頑張ることで、進むべき軸・方向を見つけることができました。女子部屋での時間が本当にかけがえなく、
笑ったり泣いたり共感し合ったり…2人との時間は、全て大切な思い出です（笑顔の絵文字）
きょうすけくんとは、あの時だけでは分からなかった彼の素敵な一面に触れながら日々を一緒に過ごしています（キラキラの絵文字）時には考えのすれ違いもあったりしますが都度向き合い、歩みよっていけていると思っています。正反対な部分もたくさんあるのですが、家族に対する想いや理想など根底にある価値観は似ているなと（笑顔の絵文字）
これからは、お互いのプラスがお互いのマイナスを埋め合っていけたらなと思っています（しゃぼん玉の絵文字）
最後に。私たち3人の婚活を見守っていただき本当に有難うございました。
お忙しい中、仕事を調整して参加してくれた男性参加者の皆さんには本当に感謝しています。
30日間、本当に有難うございました（砂時計の絵文字）
【写真】ウエディングドレス姿が美しい！西澤由夏アナウンサー
西澤アナは「『時計じかけのマリッジ』をご覧いただいた皆さま。最終回まで見届けていただき、有難うございました」と感謝し、「1人では難しかった婚活もあやかさんとなちょと頑張ることで、進むべき軸・方向を見つけることができました。女子部屋での時間が本当にかけがえなく、笑ったり泣いたり共感し合ったり…2人との時間は、全て大切な思い出です」と番組が最終回を迎えた思いをつづった。
そして「最後に。私たち3人の婚活を見守っていただき、本当に有難うございました。お忙しい中、仕事を調整して参加してくれた男性参加者の皆さんには本当に感謝しています。30日間、本当に有難うございました」と締めた。
『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人（西澤アナ、経営者・中野綾香、モデル・徳本夏恵）が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。
【報告全文】
「時計じかけのマリッジ」をご覧いただいた皆さま。最終回まで見届けていただき、有難うございました（花束の絵文字）
1人では難しかった婚活もあやかさんとなちょと頑張ることで、進むべき軸・方向を見つけることができました。女子部屋での時間が本当にかけがえなく、
笑ったり泣いたり共感し合ったり…2人との時間は、全て大切な思い出です（笑顔の絵文字）
きょうすけくんとは、あの時だけでは分からなかった彼の素敵な一面に触れながら日々を一緒に過ごしています（キラキラの絵文字）時には考えのすれ違いもあったりしますが都度向き合い、歩みよっていけていると思っています。正反対な部分もたくさんあるのですが、家族に対する想いや理想など根底にある価値観は似ているなと（笑顔の絵文字）
これからは、お互いのプラスがお互いのマイナスを埋め合っていけたらなと思っています（しゃぼん玉の絵文字）
最後に。私たち3人の婚活を見守っていただき本当に有難うございました。
お忙しい中、仕事を調整して参加してくれた男性参加者の皆さんには本当に感謝しています。
30日間、本当に有難うございました（砂時計の絵文字）