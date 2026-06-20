◇プロ野球セ・リーグ 広島8−6ヤクルト(20日、神宮球場)

広島がヤクルトに7回途中、降雨コールドにより勝利しました。

広島は両チーム無失点で迎えた2回、2アウトから2者連続のヒットで1塁3塁の好機をつかむと、勝田成選手のショートへのタイムリー内野安打で1点を先制します。

しかしその裏、先発の森下暢仁投手がフォアボールでランナーを許すと古賀優大選手にタイムリーを浴び同点。3回には増田珠選手にソロホームランを打たれ勝ち越しを許しました。

雨の影響で中断もある中、行われた4回。森下投手はノーアウト2塁のピンチを招くと、オスナ選手に2ランホームランを浴び点差を3点に広げられました。

それでも直後の5回、ランナー1塁で小園海斗選手が2ランホームランを放ち1点差とすると、その後1アウト3塁を作り、ファビアン選手の犠牲フライで同点に追いつきます。さらに6回には1アウト満塁で菊池涼介選手が2点タイムリー、ファビアン選手も続きこの回4得点で勝ち越しました。

その裏に3番手の遠藤淳志投手がオスナ選手に2ランホームランを浴び、2点差とされますが7回、先頭の代打・モンテロ選手がヒット、さらに代走の辰見鴻之介選手が盗塁を決めます。

辰見選手は足を痛めた様子を見せ交代となると、雨の影響もあり審判団は話し合いを行いコールドゲームを宣告。8−6で広島が勝利しました。