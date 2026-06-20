岡村隆史、慣れないロケに苦戦も…本領発揮 初登場の『バナナマンのせっかくグルメ！！』、街の人々「本物!?」大興奮
お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、21日放送のTBS系『バナナマンのせっかくグルメ！！』3時間SPに初登場。愛媛県宇和島市にグルメ探しへ向かい、街の人々から「本物!?」と疑われるなどたくさんの見どころを作った。
【画像】街の人が驚き…“貴重な”岡村隆史のロケシーン
初参戦の岡村は「人見知りだから（せっかくグルメのロケは）苦手」とこぼしていたが、いざ始まると街の人と軽妙なやりとりを繰り広げる。地元の方からは二度も「本物!?」と疑われ、スターに興奮した様子だった。
慣れないロケに苦戦しながらも、長年芸能界でトップを走ってきたお笑いタレントの本領を発揮し、随所で笑いが絶えないロケに。街の人がみな笑顔になっていく。お店への取材交渉にも自ら挑戦し、「スタジオの設楽さん、僕のロケどうでしたか？」と呼びかける一幕も。スタジオとの掛け合いも注目される。
さらに、俳優の本木雅弘と吉高由里子は、平等院や宇治茶が薫る歴史ある街・京都府宇治市を訪れた。俳優界屈指の“絵になる2人”が、趣ある街を散策しながら地元の方と気さくに触れ合って聞き込み。宇治ならではの絶品グルメに出会うため、巧みにグルメを聞き出す本木の話術には、スタジオの設楽らも大絶賛した。
同ロケが3回目となる吉高も、開始早々「いい加減にしてほしいぐらいお腹が空いている」とグルメロケには抜群のコンディションでスタート。今回も絶品グルメにありつき、あまりの美味しさに屈託のない笑顔で楽しむ姿は必見だ。
スタジオには近藤春菜（ハリセンボン）、高橋茂雄（サバンナ）、松田里奈（櫻坂46）が登場する。
【画像】街の人が驚き…“貴重な”岡村隆史のロケシーン
初参戦の岡村は「人見知りだから（せっかくグルメのロケは）苦手」とこぼしていたが、いざ始まると街の人と軽妙なやりとりを繰り広げる。地元の方からは二度も「本物!?」と疑われ、スターに興奮した様子だった。
さらに、俳優の本木雅弘と吉高由里子は、平等院や宇治茶が薫る歴史ある街・京都府宇治市を訪れた。俳優界屈指の“絵になる2人”が、趣ある街を散策しながら地元の方と気さくに触れ合って聞き込み。宇治ならではの絶品グルメに出会うため、巧みにグルメを聞き出す本木の話術には、スタジオの設楽らも大絶賛した。
同ロケが3回目となる吉高も、開始早々「いい加減にしてほしいぐらいお腹が空いている」とグルメロケには抜群のコンディションでスタート。今回も絶品グルメにありつき、あまりの美味しさに屈託のない笑顔で楽しむ姿は必見だ。
スタジオには近藤春菜（ハリセンボン）、高橋茂雄（サバンナ）、松田里奈（櫻坂46）が登場する。