“永遠のアイドル”歌手の田原俊彦（65）が20日、東京・豊洲PITで、82枚目シングル「ナニコレ最高!!!」リリース記念イベント「TOSHIHIKO TAHARAニューシングル・リリース・パーティ2026」を行った。

会場を埋め尽くしたファンに1曲目で新曲を披露。「元気ですか！」と呼びかけると、「雨降りすぎ！」と絶叫。「でも、こうしてこの日を迎えられてうれしいです」とファンに感謝した。立っていたファンに「座って」と促し実際に座ると、「10分で座るんかい！」と客いじりもみせた。

「いよいよ明日、47年目に突入。あのころの熱はさがっていませんよね」の呼びかけに、会場は大歓声で応えた。「『哀愁でいと』から始まって、まさか今でもこうしているとは思っていませんでした。今年もこの日を迎えられて…」と涙ぐむポーズを取ると、「うれしい〜！」と感情を爆発させた。

7月23日からは全国18カ所のツアーも行う。「サプライズはないと思うけど、こんな曲歌うのってコーナーとかね」と予告し、「今年も期待して待っていてね！」と呼びかけた。

客席を練り歩きながらのMCでは「このステージを見るためにみんながんばってくれていると思うと、手を抜きたいけど抜けない」とトシちゃん節を披露しつつ、「1人も残らずハッピーにして帰します」と誓った。

この日、新曲に加え「愛だけあればいい」「原宿キッス」など全7曲を披露した。