“永遠のアイドル”歌手の田原俊彦（65）が20日、東京・豊洲PITで、82枚目シングル「ナニコレ最高!!!」リリース記念イベント「TOSHIHIKO TAHARAニューシングル・リリース・パーティ2026」を行った。

イベント前に取材に応じ、「明日がデビュー日。明日から47年目に突入します」とし、新曲について「今年も大暴れしようよというコンセプト」とし、「サウンド的にはファンキーでノリノリなジェームス・ブラウンを意識して、歌詞的には現在の等身大の田原俊彦を表すような、そんな詞の内容になっているので、ファンの皆さんも共感してくれると思っています」とアピールした。

同曲は5月27日に発売。「すごく反響がいい」とし、「簡単で分かりやすい振り付けなので今日は皆さんに、一緒にやってもらおうかなと思っています」。

だが、その一方で「キーが高くて、テンポもめちゃくちゃ速いんですよ。早口言葉みたいになるので、ちょっと（テンポを）落とせばよかったね」と苦笑い。それでも、これまでの作品も含め「キツくなってきた曲もあるけどキーも落とさないし、変なアレンジもしない」とした。その理由を「ファンのためにオリジナルを大切にしたい」と、そのこだわりを示した。

タイトルについては「ふざけたタイトルだよね！」で笑いを誘った。「20代のタイトル」としつつ、「『ナニコレ最低!!!』にならないようにがんばります！」と意気込んだ。

サービス精神も旺盛。恒例の“足上げ”ポーズは昨年以上の足の上がり方だった。「今年はこのためにしっかりストレッチをしてからきた！」とアピールした。