県猟友会がクマの数を把握するため十日町市の山の中に自動撮影カメラを設置しました。



けさ、十日町市の山中に入る県猟友会十日町支部のメンバー。

クマなどの動きを感知すると自動的に撮影を行うカメラを３か所に設置しました。



◆県猟友会・池田富夫会長

「長い知見の中でここは、クマが通るだろうと言うところに設置している」



カメラは、クマの生息数などを把握するために県が準備したもので

１６自治体の１２０か所に設置する予定です。



◆県猟友会・池田富夫会長

「頭数がはっきり把握できないとただ獲るだけ電気柵を張るだけだと効果がない

できるだけクマの実態を記録したいと県と話してやっている」



猟友会によるカメラの設置は、６月中には終了するということです。