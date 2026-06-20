ドジャース・大谷翔平投手が日本時間２０日、自身のインスタグラムで真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表した。水色のおくるみに包まれた赤ちゃんが、ブルーのデコピンプリントのＴシャツを着ている写真と共に、誕生について書かれた文章をアップ。「私たちは再び、この素晴らしい日を一緒に人生の中で迎えられたことに、この上ない喜びを感じています」「無事に生まれてきてくれてありがとう」など英語で喜びのコメントを記した。

スポーツ界では、大谷のほかにもベビーの誕生が続いている。

北中米Ｗ杯に出場中のサッカー日本代表のＦＷ上田綺世（フェイエノールト）は、４月に第１子の女児が誕生したことを明かした。妻でモデルの由布菜月とのツーショットや娘に読み聞かせをしたり同じポーズで寝たりしている様子を自身のＳＮＳで披露した。

バスケットボール日本代表の渡辺雄太（千葉Ｊ）も４月にＳＮＳで「Ｔｈｅ ｂｅｓｔ ｄａｙ ｉｎ ｍｙ ｌｉｆｅ（人生で最も素晴らしい日）」とつづり、小さな赤ちゃんの手が夫妻と思われる指を握りしめる写真を公開。妻は元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子。

また、女子プロゴルファーで通算１７勝を挙げ、24年に第一線から退いた上田桃子さんは昨年１１月６日に自身のＳＮＳを更新し、第１子男児の出産を発表。「私事で恐縮ですが、ご報告させてください」と書き出し、「２０２５．１０．３１ ３２１６ｇ 男の子を出産しました」と１０月３１日に出産したことを報告した。