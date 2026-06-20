◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 10-7 日本ハム(20日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

点の取り合いとなったこの試合。日本ハムが大量ビハインドから反撃見せるも敗れました。

日本ハムの先発は孫 易磊投手。初回の先頭から連打を浴びると、ゴロとエラーの間に2点の先取を許します。さらに3回には正木智也選手のソロホームランを被弾。5回には孫投手がヒットと四球でランナーを背負い、2番手・菊地大稀投手にスイッチするも、近藤健介選手の3ランを浴びました。

これで中盤に6点リードを許した日本ハムでしたが、負けじと打線が奮起。5回裏には対する先発のスチュワート・ジュニア投手をとらえ、代打・吉田賢吾選手が古巣相手に2ランホームランを放ちます。さらに清宮幸太郎選手にもタイムリーが生まれ、3点差に迫りました。

しかし6回には山本拓実投手が失点。ヒットと四球などでピンチを招くと、柳町達選手のタイムリーを浴び、続く近藤健介選手には2打席連続となる3ランを許しました。

8回には日本ハム打線が再び奮起し、レイエス選手のホームランや犠牲フライなどで3得点。再び3点差まで追い上げるも、反撃及ばず敗れました。