有村架純、“ハマっている”菓子を明かす「一緒にお仕事をさせてもらった男の子がいるんですけど、その子が…」

有村架純、“ハマっている”菓子を明かす「一緒にお仕事をさせてもらった男の子がいるんですけど、その子が…」