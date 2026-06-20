有村架純、“ハマっている”菓子を明かす「一緒にお仕事をさせてもらった男の子がいるんですけど、その子が…」
俳優の有村架純（33）が、19日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10』（後7：56〜8：54）に出演。同番組の公式インスタグラムではSNS限定の“未公開トーク”がアップされた。
【動画】番組本編では未公開！“ハマっている”菓子について語った有村架純
放送では、映画『マジカル・シークレット・ツアー』でも共演する塩野瑛久と共に、“伝説の家政婦”志麻さんの絶品料理を試食。あまりのおいしさに有村は、「噛めば噛むほどいろんな風味が…！」とあっという間に完食した。
SNS限定未公開トークでは、「何か最近沸騰中のことはありますか？」という質問に、有村は「あるグミにハマっておりまして」と回答。「一緒にお仕事をさせてもらった男の子がいるんですけど、その子がおすすめしてくれた」と紹介した。
その“男の子”とは「ちっちゃい子」だといい、「おいしいんです！」と自身も本当にハマっている様子。「梅味」と「しそ味」があると言い、設楽統から「どこのメーカー？」と質問されると、有村は「ちょっと調べたんですけど、日本ではなかった」と明かし、「え？なのにしそとかあるの？」とスタジオは驚いていた。
【動画】番組本編では未公開！“ハマっている”菓子について語った有村架純
放送では、映画『マジカル・シークレット・ツアー』でも共演する塩野瑛久と共に、“伝説の家政婦”志麻さんの絶品料理を試食。あまりのおいしさに有村は、「噛めば噛むほどいろんな風味が…！」とあっという間に完食した。
その“男の子”とは「ちっちゃい子」だといい、「おいしいんです！」と自身も本当にハマっている様子。「梅味」と「しそ味」があると言い、設楽統から「どこのメーカー？」と質問されると、有村は「ちょっと調べたんですけど、日本ではなかった」と明かし、「え？なのにしそとかあるの？」とスタジオは驚いていた。