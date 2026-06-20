◇第97回都市対抗野球大会東北地区2次予選第2代表決定トーナメント1回戦 TDK11―1エフコムBC（2026年6月20日 県営あづま）

2年連続の都市対抗出場を狙うTDKが大勝し、第2代表決定トーナメント2回戦に駒を進めた。「1番・DH」の青木龍成外野手（29）が2安打4打点。10安打11得点の打線をけん引した。

「イケイケの感じだったので流れに身を任せて打ちました。今年はあまり流し打ちがなかったので、調子はいいのだと思います」

青木の2本の適時打が打線を活気づけた。2―0の3回2死一、三塁。2ボールからインサイドアウトのスイング軌道で内寄りの直球を捉えると、ライナー性で左翼手の頭上を越えた。リードを4点差に広げる2点二塁打。9―0の4回1死二、三塁でも中越えへ2点二塁打を放ち、「ここで緩んだら流れがあちらへ行く。とにかく強く振ろうとした結果です」とうなずいた。

前日の第1代表決定トーナメント2回戦では、マルハン北日本カンパニーに逆転サヨナラ負け。悔しい敗戦の中、ナインはすぐに気持ちを切り替えた。

「敗戦のことは一切引きずらず、前を向いて、ここから勝ち上がっていくということを試合後すぐに確認しました」

この日の試合前ミーティングでも目指すべき方向を再確認。2年連続での都市対抗出場には5連勝が必要となるが、チームには窮地を乗り越えられる強さがある。JABA静岡大会は予選リーグで敗退も2勝1敗。同東北大会では予選リーグを突破し、4強へ進んだ。入社8年目を迎えた経験豊富なベテランは言う。

「去年よりも選手層が厚くなっていますし、誰が出場しても結果を出せている。守り勝つ野球をやるだけですし、今日は投打がかみ合っていた。ここからの一戦一戦が勝負です」

次戦の2回戦は22日にヨーク開成山スタジアムでJR盛岡と対戦する。