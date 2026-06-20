◇MLB ドジャース6×-5オリオールズ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのロバーツ監督が試合後インタビューに応じ、先発した佐々木朗希投手や、第2子出産のため欠場した大谷翔平選手について語りました。

佐々木投手はこの試合で先発し、5.2回4安打3失点6奪三振1四球と好投。ロバーツ監督はその佐々木投手について「素晴らしかった。ヘンダーソンにスプリッターを打たれてホームランにはなったが、それ以外は本当によかった。球威もよかったし、競争心も見えた。速球のコマンドもよかった。今夜は素晴らしい投球だった」と絶賛しました。

また真美子夫人の第2子出産に伴う休暇のためこの試合を欠場した大谷選手についてもコメント。大谷選手は明日復帰するかという問いに対し「そう願っているが、まだ分からない。本人とはまだ話していない」としました。

またこの日、大谷選手が球場には来ていたと記者が発言すると、ロバーツ監督は「そうなの？それは知らなかった。見かけなかった」とコメント。さらに出産が急なことだったかと聞かれると「赤ちゃんが生まれる件についてなら、はい。いつ生まれてもおかしくない状況だったし、私たちもその準備はしていた。ただ、プライバシーのため、それ以上は控えさせてもらう」と語りました。