Snow Manの佐久間大介さん（33）が出演する日本テレビ系のバラエティー番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。20日の放送では、映画『Michael／マイケル』が公開されるなど、没後17年を迎える今も人々を引きつける“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンさんを深掘りします。

スタジオには、最近あらためてマイケル・ジャクソンさんに興味を持ち始めたという大久保佳代子さん（55）がゲストとして登場。さらに、ダンス企画でおなじみのダンサー・ARATAさんが、魅力を解説してくれる“おしつじさん”として、その偉大さを解説します。

■s**t kingz・kazukiやTravis Japan・宮近海斗も登場

また、マイケル・ジャクソンさんから大きな影響を受けたアーティストとして、s**t kingzのkazukiさん（39）、Travis Japanの宮近海斗さん（28）、STARGLOWのKANONさん（20）、ICExの筒井俊旭さん（20）が、スタジオに集結。4人のアーティストたちが、それぞれの“推しマイケル”をその映像とともに紹介。ダンス、表現力、スター性など、さまざまな角度からそのすごさを解き明かしていきます。

なかでも宮近さんは、「シルエットとシルエットの間に彼から出ちゃっているマイケルがいるんですよ！」「彼が音を鳴らしちゃっている」と、独特な表現で熱弁を振るい、その言葉にスタジオは大盛り上がり。

マイケル・ジャクソンさんの魅力を尋ねられた佐久間さんは、「圧倒的なスター性です」と即答。「普通だったら何、今、変な動きってなるところを、かっけえって思わせられる」「説得力えぐいっすね」と語り、マイケル・ジャクソンさんが放つ唯一無二のカリスマ性こそ最大の魅力だと分析しました。

そして、最後には“マイケル愛”あふれる4人のアーティストがスペシャルメドレーを披露しました。

マイケル･ジャクソンさんを深掘りする『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』は、20日よる11時30分から放送されます。