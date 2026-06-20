◇プロ野球セ・リーグ 広島8−6ヤクルト(20日、神宮球場)

ヤクルトが降雨コールドで広島に敗れました。

ヤクルトは1点ビハインドの2回、ランナー1塁で古賀優大選手がタイムリーを放ち同点、3回には増田珠選手が広島先発の森下暢仁投手のフォークをとらえ、レフトスタンドへのソロホームランで勝ち越します。

試合前から振っていた雨のため短い中断と再開を繰り返す中迎えた4回、松下歩叶選手がツーベースで出塁すると、続くオスナ選手がホームランを放ち4-1とリードを広げました。

しかし5回、ここまで1失点に抑えていた先発の松本健吾投手はノーアウト1塁で小園海斗選手にホームランを浴び1点差に迫られます。さらに1アウトランナー3塁でファビアン選手に犠牲フライを打たれ、同点にされました。

6回は廣澤優投手が上がりますが雨の影響もあり制球が定まらず、2つのフォアボールにヒットで1アウト満塁のピンチを招くと菊池涼介選手に2点タイムリー、続くファビアン選手にもタイムリーを浴びこの回4点を失いました。

それでもその裏、広島の3番手・遠藤淳志投手を攻め1アウト1塁でオスナ選手が2ランホームランを放ち2点差に迫ります。さらに2アウト1塁で塩見泰隆選手を代打に送りますが、ここはサードゴロでチェンジとなりました。

6回が終わると雨がさらに強くなりこの日3度目の中断、28分後試合再開となりますが7回、清水昇投手が先頭にヒットを浴び、代走の辰見鴻之介選手に盗塁を決められたところでまたも中断となり、今度はそのままコールドゲームで試合終了となりました。