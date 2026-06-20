テレビ東京系「あちこちオードリー」が１６日に放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。

この日は、現役弁護士芸人として人気急上昇中の、こたけ正義感をゲストに迎えた。

この日は人気企画「自作自演ですが反論してもいいですか？」。自らが考えた架空のＳＮＳ書き込みに対し、自らが反論していく。

こたけは「香川大学程度の学歴で“高学歴”って名乗ってテレビ出てるのやばいｗ」を提示。若林は「これ、ありそうだな。ホントに…」と、批判のリアルさに苦笑した。

こたけは「まず、僕は名乗ってないんですよ。高学歴と。たまたま呼ばれた時の括りがそういうので。『きょうは高学歴芸人の皆さんに…』って呼ばれて行って。別に、僕は『高学歴なんで、テレビ出してください！』って言ってることない。むしろ、『学歴、そんなに高くないですよ』って言ってるのに。なんか、やっぱり、学歴っていう話が出た瞬間、大学名とか過敏に反応する…」と切り出した。

つづけて「ただ、テレビはね。そんなに本当に高学歴かどうかって選んでないじゃないですか？『こいつは香川大学だから、そんなに高学歴じゃない』とか。そこまで考えないじゃないですか。まあ、勉強はしてきたんやろうなっていう人と、そんなに勉強してきてない人をちょっとバトルさせよう、みたいな…。とかなのに、なんか、この学歴に異常に反応していくって本当に嫌なんです」と話した。

国立大卒業のさや香・新山は、学歴に過敏に反応する人について「高学歴やのに上手いこといってない人とか…」と分析していた。

こたけは、香川大学法学部卒業後、立命館大学法科大学院を修了。現役弁護士とお笑いの二刀流をこなす異色のピン芸人として人気急上昇中。