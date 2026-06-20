◇MLB ドジャース6×-5オリオールズ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)

今季13度目の先発登板で、6回途中3失点と好投するものの同点に追いつかれて降板となった佐々木朗希投手。その後チームがサヨナラ勝ち。試合後には自身の投球を振り返りました。

佐々木投手はこの日の出来について「全体的にはやりたいことはできましたし、ボールもいいボールが多かったと思うので、同点に追いつかれてしまったんですけど、全体的にはやりたいようにできたと思います」と感想を述べます。

5回まで1安打と圧巻の投球を披露。しかし6回2死から2者連続本塁打で3失点。同点となり降板しました。失点した場面について「最初の2ランに関してはフォークがカットして、本来の動きじゃなかったので、そこに関しては投げミスというか、それで本来の働きをしなかったのかなと」と分析。続いて「次のバッターに関しては要求通り投げ切った中で打たれてしまったので、投げたボール自体はよかったと思うんですけど、結果に向けるとその選択は失敗だったと思うので、そこからどうするべきだったのかは、ピッチングコーチとこれから振り返りたいなと思います」と語りました。

前回登板では7失点を喫した佐々木投手。その失敗から学んだこととして「変化球が前回ダメでまっすぐを打たれたりしたので、変化球は結構練習して、そこに関しては試合を通して前回よりよかったと思う。前回と同じような場面はなかったので、変化球に関しては修正できたかなと思います」と成長を実感。具体的には「特にスライダーも前回全然ダメで今回いいボールも多かった」と振り返り「握りは変えていなくて、自分がベース板の上にいかないときにどういう傾向があるかをブルペンだったり、ピッチングコーチとも話して、修正しました」と話しました。

今後に向けては「今日に関しては最後の二人、ホームランを打たれたところだけだと思っているので、それ以外は全体的にいいピッチングができたと思いますし、ホームラン打たれた中でも投げ切れたボールあると思うので、精度を高めていったり、いまあるものをよりよく、要求通り投げれるようにやっていって、それでも打たれる時はあると思うので、その精度を高めることだけかなと思います」と気持ちを切り替え、臨むことを明かしました。