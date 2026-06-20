◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト６―８広島＝７回途中降雨コールドゲーム＝（２０日・神宮）

広島は、首位・ヤクルトとの雨中の乱打戦を制した。３点を追う５回に先発・森下の代打・小園の２ランで１点差に詰め寄り、ファビアンが同点犠飛。６回は１死満塁から菊池の２点二塁打にファビアンも２点打で続き、一挙４得点。６回に３番手・遠藤が２点を返されたが、６回終了後にさらに雨脚が強まって中断。再開したが、７回表途中で降雨コールドゲームとなった。

試合開始から雨が舞う難しいコンディションで、４回表には雨脚が強くなって２度の中断（計１７分間）もあった。先発・森下は４回４失点。２番手で同点の５回を無失点に抑えた２１歳左腕・辻大雅投手が、プロ初勝利を手にした。

辻は、二松学舎大付から２２年育成ドラフト３位で入団。３年目の昨年７月末に支配下昇格した。昨季はリリーフ１６登板で防御率１・１３という好成績。開幕１軍入りした今季は２度の２軍再調整を経て、５月２９日に３度目の１軍昇格。通算３０登板の節目で待望の１勝を手にした。