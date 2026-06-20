ドジャース・大谷翔平投手が日本時間２０日、自身のインスタグラムで第２子が誕生したことを報告。お祝いムードに包まれる中、愛犬の存在感が話題となっている。

大谷は真美子夫人と連名でコメント。英語で「Ｗｅ ａｒｅ ａｇａｉｎ ｏｖｅｒｊｏｙｅｄ ｔｏ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ｔｈｉｓ ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ｄａｙ ｉｎ ｏｕｒ ｌｉｖｅｓ ｔｏｇｅｔｈｅｒ．（私たちは再び、この素晴らしい日を一緒に人生の中で迎えられたことに、この上ない喜びを感じています）」「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｆｏｒ ｂｅｉｎｇ ｂｏｒｎ ｓａｆｅｌｙ．（無事に生まれてきてくれてありがとう）」「Ｗｅ ｗｏｕｌｄ ａｌｓｏ ｌｉｋｅ ｔｏ ｅｘｐｒｅｓｓ ｏｕｒ ｈｅａｒｔｆｅｌｔ ｇｒａｔｉｔｕｄｅ ｔｏ ｅｖｅｒｙｏｎｅ ｗｈｏ ｈａｓ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｕｓ ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ ｔｈｉｓ ｊｏｕｒｎｅｙ．（また、この道のりを通じて私たちを支えてくださったすべての皆さまに、心から感謝申し上げます）」「Ｓｈｏｈｅｉ，Ｍａｍｉｋｏ（翔平、真美子）」と投稿した。画像には、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんがデコピンプリントのＴシャツを着ている写真や、第１子が誕生した時と同様、赤ちゃんの足やデコピンの顔も掲載された。

この投稿には日本語、英語を交え祝福のコメントが続々。第１子誕生時と同じくデコピンが登場したことに「赤ちゃんがお姉ちゃんとＤｅｃｏｙと一緒に、笑顔いっぱいの幸せな子ども時代を過ごせますように」「大切な家族が増えて嬉しいです」「デコピンTシャツほしい」などの声が寄せられた。性別は非公表だが、青いおくるみから「男の子かな？」「長男ですかね」のコメントもあったが、「あっ、デコピンが長男でしたね」「デコピンも立派な大きい兄ちゃんだ」と愛犬と共に新たな門出を迎えた大谷ファミリーにあたたかな声が集まった。