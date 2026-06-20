天皇皇后両陛下は、さきほどオランダを出発し、次の訪問国ベルギーに向かわれました。

オランダ公式訪問を終えた天皇皇后両陛下は、現地時間の20日午前10時ごろ、スキポール空港に到着されました。

お2人は、車を降りた後、車の運転手とにこやかに挨拶されています。その後、オートバイで護衛してきた部隊に近づき、握手をして礼を述べられました。そして儀仗隊が並ぶなか、見送りに来た人たちに一人ずつあいさつされています。

そして、政府専用機に乗り込み、ベルギーの首都ブリュッセルのメルスブルク軍用空港に向け出発されました。

両陛下はオランダに現地時間13日に到着、王室の別邸で過ごした後、17日から歓迎行事や戦没者記念碑への供花、国王夫妻主催の晩さん会など公式行事に臨まれてきました。

ベルギーに到着した後、両陛下は、「静かな環境で旧交を温めたい」というベルギー国王夫妻の特別な配慮から、22日まで王室の別邸「シエルニョン城」に滞在されます。その後、ブリュッセルに入り23日、王宮での歓迎式典や市庁舎訪問に臨み、国王夫妻主催の晩さん会では陛下がおことばを述べられる予定です。

両陛下のベルギー訪問は、1999年のフィリップ国王夫妻の結婚式出席以来27年ぶりです。