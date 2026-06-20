米大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が日本時間20日、自身のインスタグラムを更新。真美子夫人が第2子を無事に出産したことを発表した。

【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔 ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」

大谷は、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの写真をインスタグラムにアップ。赤ちゃんは、大谷の愛犬・デコピンがプリントされたブルーの可愛らしいTシャツを着用している。

また、投稿では夫婦連名で英文メッセージを発表。「We are again overjoyed to experience this wonderful day in our lives together.Thank you for being born safely.We would also like to express our heartfelt gratitude to everyone who has supported us throughout this journey.」と、生まれてきた子どもと、周囲への感謝をつづった。

【画像】第2子誕生への感謝をつづった投稿（大谷翔平公式Instagramより引用）

この投稿に、ドジャース公式は即座に「Congratulations Shohei and Mamiko!」と祝福のコメントを投稿。また、ファンからも、「おめでとうございます」「母子共に無点で良かったです！ご出産おめでとうございます。元気にすくすく育ちますように」「手も足も大きい！！楽しみなJr。これからも大谷ファミリーを応援しますね」「赤ちゃんがお姉ちゃんとDecoyと一緒に、笑顔いっぱいの幸せな子ども時代を過ごせますように」など、怒涛のようにお祝いのメッセージが寄せられている。