インスタグラム更新

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間20日、インスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。球団は現地19日に大谷の育休取得を発表。同日のオリオールズ戦を欠場していた。日米のファンから「男の子かな!?」と推測する声が続出した。

チームを離れていた大谷から、吉報が届いた。インスタグラムを更新し、第2子誕生を報告。英語で「一緒に歩む人生の中で、この素晴らしい日を経験できたことに私たちはまた大喜びしています 無事に生まれてきてくれてありがとう また、この旅を通して私たちをサポートしてくださった皆さんに心から感謝申し上げます Shohei, Mamiko」とつづられた。

投稿では、愛犬デコピンがデザインされた青いベビーウェアを着用した子どもの姿とみられる写真も添えられていた。水色のおくるみに包まれている。右下には、舌を出したデコピンが登場している。2枚目の写真では、新生児のものと思われる足の裏側が捉えられていた。

米国では赤ちゃんの性別を明かす「ジェンダー・リビール」というイベントで青が男の子、ピンクが女の子を表す風習がある。投稿で大谷は性別を直接明かしてはいないものの、米ファンからは「ブランケットがブルーだ!!」「野球界の王子が到着した」「男の子だ！」などと推測する声が相次いだ。

日本のファンからも「お包みがブルーだから男の子かな!?」「男の子ですね 足が大きい子は、大きく育ちますよ」「足が大きいですね？ メンズかな？」「一姫二太郎ですね」と予想するコメントが書き込まれた。



（THE ANSWER編集部）