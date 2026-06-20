インスタグラム更新

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間20日、インスタグラムを更新し、第二子誕生を報告した。球団は現地19日に大谷の育休取得を発表。同日のオリオールズ戦を欠場していた。ファンからも祝福が相次ぐ中、投稿に登場した愛犬デコピンにまたも注目が集まった。

大谷はインスタグラムを更新し、第二子誕生を報告。英語で「一緒に歩む人生の中で、この素晴らしい日を経験できたことに私たちはまた大喜びしています 無事に生まれてきてくれてありがとう また、この旅を通して私たちをサポートしてくださった皆さんに心から感謝申し上げます Shohei, Mamiko」と感謝をつづった。

投稿では、愛犬デコピンがデザインされたベビーウェアを着用した子どもの姿とみられる写真も添えられていた。右下にも、舌を出したデコピンが登場。あわせて“2匹”が確認できる。

節目の投稿に必ずと言っていいほど登場するデコピンに、X上の日本ファンも早速反応した。

「デコピン お兄ちゃん業が忙しくなるね」

「もぅデコピンの服着せてるのかな」

「デコピンの服着てかわいい〜」

「もうデコピンが守ってる〜」

「ちゃんとデコピンもいる」

球団公式Xは「ショウヘイ・オオタニは育休（配偶者の出産に伴う休暇）でチームを離れている」と発表していた。大谷は昨年4月、第一子となる長女の誕生のため「父親リスト」に入り、妻・真美子さんの出産に立ち会った。

今季の大谷は開幕から二刀流でフル回転している。打者として打率.296、15本塁打、42打点。投手として7勝2敗、防御率1.47の成績を残している。



（THE ANSWER編集部）