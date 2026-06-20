ドジャース・大谷翔平投手（３１）が日本時間２０日、自身のインスタグラムで真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表した。水色のおくるみに包まれた赤ちゃんが、ブルーのデコピンプリントのＴシャツを着ている写真と共に、誕生について書かれた文章をアップ。「私たちは再び、この素晴らしい日を一緒に人生の中で迎えられたことに、この上ない喜びを感じています」「無事に生まれてきてくれてありがとう」など英語で喜びのコメントを記した。

ネットでも祝福の声が相次いだ。「大谷さん！２人目！！めでたい！！」「うわ〜〜〜〜大谷家めでたい〜〜〜」と祝いのメッセージや、「年子だと、真美子さんも大変だろうなぁ？」「人生設計シートの通りにこれからも叶えられてゆくのかな。そうしたきっかけも尊い」といったファン目線の声も並んだ。

第２子の性別はまだ明らかにされていないが、インスタグラムでアップされた赤ちゃんを包む“おくるみ”が青かったことから、「大谷翔平の第二子、男の子なんか」「おくるみの色から『おとうとくん』なのかな」など第２子は男の子では？ と予想する声も相次いだ。

大谷は１９日（日本時間２０日）の本拠地・オリオールズ戦を欠場。球団は「配偶者の出産に伴う休暇。今週末のどこかで復帰する」としていた。「父親リスト」入りはしておらず、チームはベンチ枠が１つ減ったままの状態で戦っていた。試合後、ロバーツ監督は「（今後どうなるか）明日になれば分かると思うけど、まだ彼とは話していない」と説明していた。