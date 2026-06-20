近年、住宅地や農地など、人里へのクマの出没が相次いでいる。時にその凶暴性を剥き出しにして人に襲い掛かるクマに遭遇した時、我々はどう対処すればよいのか。総力取材で明らかになった、クマの恐るべき実態とは？

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都市部での目撃情報が相次ぐ

「朝、飼っている犬が表でワンワンと吠えたんだよ。『どうした？』と見に行くと、犬が家の裏の方を見ながら行ったり来たりしている。キツネかタヌキでもいるのかと思って私も見に行くと、10メートルぐらい先にクマがいたんだ……」

こう「恐怖体験」を語るのは、太平山県立自然公園を間近に臨む秋田市河辺諸井の佐藤守さん（88、仮名）だ。佐藤さんがツキノワグマと遭遇したのは6月8日朝のことだった――。

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「クマがいます。ガラス1枚で睨み合いしています」

クマは体長が1メートルほどある成獣だった。

「シャベルを持って出たので、クマに向けて放ったら頭に当たった。クマは2、3歩、後ろに戻ったんだけど、また振り返ってこちらに歩いてきたんだ。慌てて家に戻り、警察に電話しましたよ」（同前）

実は6日前の2日朝には、この現場から約1.8キロ先の住宅街の裏山で、73歳の女性が別の個体に襲われ死亡。遺体は胸や腕、頭が激しく損傷していた。

「現場の近くでは家庭のゴミも漁られており、このクマの胃からはビニール袋も見つかっている」（警察関係者）

佐藤さんの家は住宅地から果樹園へ向かう、車1台がやっと通れるような山道を数百メートル上がった林の中にあり、出入口はガラス戸1枚だ。クマは住居裏の鶏舎を狙ったとみられる。

「クマがいます。ガラス1枚で睨み合いしています」

こう通報した佐藤さんに応対した警察官は「絶対に外に出ないでください」と指示。しばらくして1人の警察官が携帯電話で話しながら山道を歩いてきた。

「そのとき、クマは裏手にいたんだけど、『土足でいいから、早く入って』と警察官を家に入れた。窓から2人で裏の鶏舎のほうを見るとクマがウロウロ歩いていて、警察官は、『うわー、本当だ』と。そのうちクマが表の入り口のほうに戻ってきたんだよ」（同前）

佐藤さんらがこもった家のガラス戸は施錠ができない状態だった。警察官は、片脚を立ち膝にした体勢で必死に戸を閉めたという。

「警察官は、『佐藤さんのことは絶対に守りますから、奥のほうに隠れていてください！』と声をかけてくれた。でもクマは、ガラス戸越しに立ち膝になっている警察官の脚の辺りをクンクンと嗅いで、鼻先で戸をこじ開けようとする。そのうち、同僚のパトカーがやってきて、警察官はクマが裏に戻った隙にパトカーまでダッシュ。トランクから防具を取り出し、また戻ってきた。『これを着ければ大丈夫ですから』と肩まであるヘルメットを手渡されました」（同前）

鶏9羽が食べられていた

最初の通報から1時間以上が経った午前9時過ぎ、猟友会のハンター2名が到着。5分ほど家屋の周囲でクマを探すが見当たらない。

「いないなあ」

こうハンターたちが顔を見合わせた瞬間、鶏舎からボンッと黒い塊が飛び出し、林に向かって走り出した。

パァーンッ。

散弾銃が腹部に命中しクマは絶命した。鶏舎の網にはいくつも穴が開いており、鶏9羽が食べられていた。

地元猟友会関係者が語る。

「駆除したクマを解剖すると、胃は鶏の飼料が入ってパンパンだった」

野生動物の被害把握業務などを展開する株式会社うぃるこ代表でクマの生態に詳しい山本麻希氏がその食性について語る。

「クマの餌は木の実などが主で、広い雑食ですが、肉を好まないわけではない。鶏舎の網を破って鶏を食べる被害は以前から多い。鶏舎の周りに飼料が落ちていたりすると、味を占めることがある。また家庭ゴミの匂いに引き寄せられたクマがゴミを漁ることもあります」

《この続きでは他の生存者4人による「わたしのクマ恐怖体験」証言を詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および6月18日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月25日号）