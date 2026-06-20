占い師・細木数子をモデルにしたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』は、配信が始まるとたちまちのうちに大ヒット作品に。「事実に基づいた虚構」と前置きした作品だが、なにが「実」で、なにが「虚」なのか。細木数子の素顔を知る人物の証言を手がかりに、ノンフィクションライター・宇都宮直子氏が深掘りした。

【画像】芸人のレイザーラモンHG（50）は、細木数子に叱られる姿がオンエアされた経験を持つ

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「普通に生きていたら見られないものを見せてもらって、細木先生には感謝しています」（細木の元マネジャー）

「女性スタッフとの相性が悪くて『会話が合わない』とか『着ている服が気に入らない』とかという理由で、何人もクビになった」（番組スタッフ）

ある人にとっては「人生を教えてくれた恩人」。ある人にとっては、「トラウマ」――。



細木数子 ©時事通信社

占い師・細木数子の半生を描いたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』がヒットしている。細木を演じる戸田恵梨香の怪演も話題となり、配信初週から国内の視聴ランキングで1位となった。

ドラマは「事実に基づいた虚構」と前置きしながらも、細木に自伝小説を書いて欲しいと頼まれた女性作家の目を通し、細木を取り巻く「光と影」が描かれる。なにが「虚」で、なにが「実」なのか。細木と向き合った人々を訪ね歩いた。

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「移動は、マイバッハやロールスロイス・ファントム、センチュリー。東京と京都の自宅に置いて、僕が運転手をしていました。

洋服も好きでした。アルマーニが特にお気に入りでしたが、ルイ・ヴィトン、ヴァレンティノの店員も自宅に来て、仮縫いを繰り返していた。宝石は億単位なので僕が触るわけにもいかず、宝飾管理専門の男性がいて、アタッシュケースに入れて持ち運び、収録の度に衣装に合わせて選んでましたね」

そう語るのは、細木のマネジャーを務めていた萩原徳和（48）だ。ドラマの時代設定は、細木が“視聴率女王”と呼ばれた2005年。まさにその頃、毎日一緒に行動していたのが萩原だった。

細木と出会ったのは80年代。実家が、神楽坂の細木の自宅に程近い場所で料理屋を営んでいたことから、幼少期から交流があった。

「はじめは、会えばお小遣いをくれる近所のおばちゃんでした。ときどき小言も言われるけど、高級焼肉を食べさせてくれたり、小中学生の時から『内緒だぞ』って、パチンコに連れて行ってくれたり（笑）」

細木は、萩原に自分の家族の話をよく聞かせたという。

「父・之伴（ゆきとも）さんは政治活動をしていて、自民党の大物政治家・大野伴睦と親しくしていたと教えてくれました。お姉さんは道玄坂にいて僕も何度も会っています。妹さんは、養女で後継者となったかおりさんのお母さん。弟さんとは仲たがいしていたけど、家族仲は良かったと思います」

ホスト通いの狙いは？

萩原が細木のマネジャーとなったのは2004年ごろ。荒れた生活を送りトラブルも起こしていた萩原を見かねて、「うちで面倒みるからこい！」と半ば強引にスカウトした。それから萩原は、細木のマネジャー兼運転手として、一番間近で細木に接することになる。

当時の細木はメディアに引っ張りだこだった全盛期。本業の占いでは「六星占術」本が、大ベストセラーになり、60代にして進出したテレビでは歯に衣着せぬ毒舌で大ブレイク。瞬く間に時代の寵児となった。

さらに、冒頭で紹介したような贅沢三昧の生活も話題だった。「テレビは時給400万」「年収は18億」などと公言し、ドラマでも描かれているようにホストクラブで豪遊しては週刊誌で大きく取り上げられた。

「確かに歌舞伎町には顔見知りのホストKがいて忘年会などに顔を出していましたが、プライベートではほとんど行かなかった。ホスト通いはイメージ戦略だったんですよ。行く時はテレビのスタッフなどをつれて目の前で100万、200万を自分で払う。すると、その情報が外部に伝わって記事になる。その結果、『細木数子ってスゴい』っていうイメージがついて本が売れるし、テレビでの人気にも繋がる。無駄なお金の使い方はしない人でしたから、ホストクラブで高級ボトルを入れてもその場で飲まずに持ち帰り、盆暮れの贈答品にしていたくらいです」

※この続きでは、おさるやレイザーラモンHGなど細木数子と浅からぬ因縁を持つ人物たちが証言しています。約7200文字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年7月号に掲載されています（宇都宮直子「細木数子、私たちの“地獄体験”」）。

■宇都宮直子（うつのみや・なおこ） 1977年千葉県生まれ。多摩美術大学卒業後、出版社勤務などを経てフリー。2025年に『渇愛〜頂き女子りりちゃん〜』で小学館ノンフィクション大賞を受賞

（宇都宮 直子／文藝春秋 2026年7月号）