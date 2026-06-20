タレントの明石家さんまがＭＣのＭＢＳ「痛快！明石家電視台」が２０日放送された。

「誕生日特別企画」として、街でさんまを目撃した観覧者５０人からの“神対応エピソード”を続々紹介。かつてＭＢＳラジオ「ヤングタウン」の公開収録に通っていたという観覧女性からは、「東京の謎の彼女がいらっしゃった」と暴露された。

アシスタントの山崎香佳アナウンサーらスタジオメンバーは、状況が理解できず反応が薄い中、さんまは「あの日にいた？うそぉ！」と驚き顔。「俺が（当時のプロデューサー）オオナベさんに怒鳴られた、たった１度や」と振り返った。

「俺は彼女と毎日放送から甲子園に行くから、待ち合わせしてたのよ。今やから言うけど、広告代理店の女の人と」とサラッと当時の恋人を告白。テロップで「当時の彼女と…さんま 伝説の日を目撃」と紹介された。

「タクシーに乗せたら、ちょうど（公開収録から）ファンが出るところで。ぎゃーっと来て。『ファンがいる前で彼女をタクシーに乗せるな』って怒られたのよ」。怒り心頭のプロデューサーに対して「笑っていただけると思って」と下ネタを返したところ、「どつくぞ！」と火に油を注ぐ形となったことを明かした。