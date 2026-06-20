ドジャース公式は「おめでとう！ ショウヘイ＆マミコ」と祝福

【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、自身のインスタグラムで真美子夫人との間に第2子が誕生したことを報告した。待望の吉報に対し、球団公式SNSやチームメートらから祝福の声が寄せられている。この日の試合に先発登板していた佐々木朗希投手もすぐに「いいね」で反応するなど、周囲も幸せな空気に包まれている。

大谷はこの日の本拠地オリオールズ戦を欠場し、球団は「育児休暇」のためチームを離れると発表していた。試合後にデーブ・ロバーツ監督が出産が間近であることを明かしていたが、その直後のタイミングでインスタグラムを更新。生まれたばかりの赤ちゃんの足の写真や、愛犬デコピンの写真などを添えて、自らの言葉でファンに報告した。

英語で綴られたメッセージでは「私たちはまたも一緒に素晴らしい日を迎えられたことに大きな喜びを感じています。元気に産まれてくれてありがとう」と喜びを表現した。「そしてこの道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に心から感謝申し上げます 翔平、真美子」と感謝も記している。昨年4月にも第1子の長女誕生を報告していた。

この幸せな投稿に対し、ドジャース公式インスタグラムも即座に反応し「おめでとう！ ショウヘイ＆マミコ」と祝福のコメントを寄せた。さらに、直前の試合で力投を見せた佐々木をはじめ、ミゲル・ロハス内野手、ジャスティン・ロブレスキー投手ら同僚も次々と「いいね」を押した。地元放送局で実況を務めるスティーブ・ネルソン氏らも反応し、歓喜の輪が広がっている。

ドジャースは大谷が欠場したオリオールズ戦でサヨナラ勝利を飾った。先発した佐々木朗希投手は6回途中3失点で勝ち負けつかずだった。（Full-Count編集部）