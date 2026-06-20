大谷翔平選手、第2子誕生報告 赤ちゃんの写真公開
【モデルプレス＝2026/06/20】米大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が6月20日、自身のInstagramを更新。第2子が誕生したことを報告した。
【写真】大谷翔平選手＆真美子夫人、赤ちゃんの写真公開
大谷選手は英文で「私たちの人生において、この素晴らしい日をまた共に迎えることができ、これ以上ない喜びを感じています。無事に生まれてきてくれてありがとう」と第2子の誕生を報告。「また、この道のりをずっと支えてくださったすべての方々に、心から感謝申し上げます」と感謝を記し、「Shohei，Mamiko」と名前を連ねている。
大谷選手は真美子夫人と2024年2月29日に結婚を発表。2025年4月20日、大谷選手は自身のInstagramにて、真美子夫人が第1子を出産したことを公表。2026年6月20日、大谷選手は真美子夫人の出産のため、試合を欠場していた。（modelpress編集部）
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◆大谷翔平、第2子誕生報告
大谷選手は英文で「私たちの人生において、この素晴らしい日をまた共に迎えることができ、これ以上ない喜びを感じています。無事に生まれてきてくれてありがとう」と第2子の誕生を報告。「また、この道のりをずっと支えてくださったすべての方々に、心から感謝申し上げます」と感謝を記し、「Shohei，Mamiko」と名前を連ねている。
◆大谷翔平、2025年に第1子誕生
大谷選手は真美子夫人と2024年2月29日に結婚を発表。2025年4月20日、大谷選手は自身のInstagramにて、真美子夫人が第1子を出産したことを公表。2026年6月20日、大谷選手は真美子夫人の出産のため、試合を欠場していた。（modelpress編集部）
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