【漢字クイズ】「五十子」の読み方は？初見で読めたらすごい...！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「五十子」はなんて読む？

「五十子」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、埼玉県にある4文字の地名です。 いったい、「五十子」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「いかっこ」でした。 五十子は、埼玉県本庄市に位置しています。

そんな五十子のある本庄市は、自然や歴史、食文化を楽しめるバランス良いまち。

市内には、本庄市と早稲田大学が共同で開設した「本庄早稲田の杜ミュージアム」と呼ばれる博物館があります。 旧石器時代にはじまる本庄市の歴史を考古資料から学ぶことができ、「笑う盾持人物埴輪」をはじめとした貴重な資料の数々が展示されているのだそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『本庄市観光協会』

ライター Ray WEB編集部