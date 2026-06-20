◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）

中日は、巨人の助っ人右腕・ウィットリーに、８回２死まで無安打無得点に抑えられ、わずか１安打で今季６度目の完封負けを喫した。１安打以下でシーズン３度目の完封負けは１リーグ時代の１９４１年以来、８５年ぶりの屈辱となった。

過去２度の対戦で、計７点を奪った助っ人右腕に苦戦した。１５０キロ超の直球に、ナックルカーブなど多彩な変化球を織り交ぜた投球に翻弄（ほんろう）された。４回までに３四球と走者を出しながらも、つながりを欠いた。５番・細川は３打席連続三振を喫するなど、チームで１０三振と拙攻が続いた。

それでも、８回２死から、村松が１４５キロの変化球を中前にはじき返した。“ノーノー阻止”のチーム初安打でチャンスを作ったが、代打・阿部は遊ゴロに打ち取られて、チャンスを生かせなかった。井上監督は「球が強いし、なかなか絞れないってところで、攻略できなかった」と肩を落とした。

先発・大野は７回を５安打１失点。浅野に先制ソロを被弾しながらも最少失点で試合を作ったが、味方の援護に恵まれず４敗目。東京ドームでの巨人戦は自身４連敗となった。

チームの連勝はストップ。リーグ戦再開初戦となった１９日の巨人戦（東京Ｄ）では接戦をものにして、今季初の敵地２連勝を飾ったが、５月２９日のオリックス戦（京セラＤ）以来の３連勝を逃した。６カードぶりの勝ち越しがかかる２１日の巨人戦（東京Ｄ）は柳が先発する。指揮官は「１個ずつ勝つだけ。しっかり準備してやっていきたい」と気持ちを切り替えた。